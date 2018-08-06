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Ben doğum sonrası karnımı göstermekten utanmıyorum. Aslına bakarsanız bundan gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım. Bütün bunlar ben bir model olduğum için mi? Evet, biz de normal insanlarız. O yüzden bırakın plajdan huzur içinde keyif alayım"