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Bir takipçisinin beslenme ve spora başlayanlar için tavsiyelerini sorduğu model, "İnternette sağlıklı ve hazırlaması kolay tarifleri araştırabilirsiniz. Ben pazardan alışveriş yapmayı seviyorum. Böylece dolabımı güzel ve taze ürünlerle dolduruyorum" ifadelerini kullanmıştı.