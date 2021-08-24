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İğrenç olay hastanede ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'da, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.´nin (16) yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

"İSTİSMARA UĞRADIĞINI DOKTORA SÖYLEDİ"

DHA'da yer alan habere göre R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

GÖZALTINA ALINAN BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından ifadesi alınan R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını söyledi. Ergani ilçesinde olduğu belirlenen baba Ş.Ş. ekipler tarafından gözaltına aldı. Yoğun güvenlik önlemi altında emniyete getirilen Ş.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İKİ YIL İSTİSMARA UĞRADIM"

R.Ş.´nin psikolog uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde babasının 2 yıldır cinsel istismarına uğradığını belirterek, zor günler geçirdiğini söylediği ifade edildi.