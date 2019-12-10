Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ndeki öğrencilerin yaklaşık 8 yıldır dostları olan Zilli ve Aslan isimli iki köpek, Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde satışı yasak olan "L..90" isimli tarım ilacıyla acımasızca öldürüldü.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde okuyan öğrencilerin oluşturduğu "Hayvan Gönüllüleri Grubu" kampüs içinde ve Kalkanlı Köyü'nde sokakta yaşamaya çalışan hayvanların kısırlaştırma, beslenme, tedavi ve sahiplendirmelerini içeren bakımlarını üstlendi. Bu grubun kısırlaştırdığı, aşılarını yaptırdığı köpeklerden ikisi 6 Aralık Cuma gecesi Kalkanlı Köyü civarına bırakılan "L.. 90" isimli tarım ilacıyla zehirlendi.

Zehirlenen hayvanlar hızla veterinere götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıllardır kampüsün bir parçası olmuş Aslan ve Zilli'nin canice katledilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nü yasa boğdu. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kampüs ve Sokak Canları Gönüllü grubu adına konuşan İlkyaz Armağan, önceki yıllarda da Kalkanlı'da aynı şekilde hayvanların zehirlendiğini ve birçok kedi köpeğin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İLACIN AB ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE'DE SATIŞI YASAK

Veterinerdeki incelemelerin ardından Aslan ve Zilli'nin "L.. 90" isimli tarım ilacı nedeniyle öldüğü tespit edildi. L.. 90 tarım ilacı hakkında bilgi veren Ankara Ziraat Odası Başkanı Özden Güngör, ilacın AB ülkelerinde ve Türkiye'de yasak olduğuna ancak tütün, pamuk ve soya fasulyesi gibi endüstri bitkilerinde kullanılmasına izin verildiğini vurguladı.

Güngör, "İlaç yasak ama benim pamuk tarlam var diyerek bu ilaca ulaşabiliyor insanlar. Metomil içeriyor ve çok tehlikeli. Ağızdan alındığında öldürücü olabiliyor hatta deriye değdiğinde bile çok ciddi riskleri var. Kansere neden oluyor. AB ülkelerinde tamamen yasak" dedi.

'İLACIN KIBRIS'IN GÜNEY KESİMİNDEN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İlkay Armağan, "İlaç için 2013 yılında yasaklanacak denmişti ancak tam bir kısıtlanma gelmedi. Kıbrıs'ın güney kesiminde yasaklandığı için Kuzey Kıbrıs'a getirildiğini öğrendik" diye konuştu. Hayvanları zehirleyenlerin henüz tespit edilemediğini söyleyen Armağan, "Kamera kayıtlarına baktık fakat kampüs içinde olmamış zehirlenme. Kalkanlı Köyü'nün hemen girişinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

HAYVAN DOSTLARI KATLİAMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından yasa boğulan öğrenciler, Zilli ve Aslan'ın akılalmaz katliamının ardından duygularını şöyle dile getirdi:

"Aslan 8 yıldır kampüsümüzün bir parçasıydı. pek çoğumuzdan daha eski bu kampüste. Zilli de onun yanından ayrılmazdı. Gidişleri hepimiz için büyük bir boşluk oldu. Hele ki böyle canice olması kabul edilemez. Bu zehir hayvanları olduğu gibi insanları da öldürebilir."

"Hayvanların açlığından faydalanarak bunu nasıl yapabilirsiniz. Nefesimiz kesildi, içimiz parçalandı. Dün gece kollarımda acı çekerek can verdi kızım Zilli. Onlar konuşamıyor ama bu noktadan sonra biz sessiz kalamayacağız."

"Neredeyse telefonumu aldığımdan beri duvar kağıdımda Zilli'nin fotoğrafı var. Başka bir şey demiyorum."

"Hazırlıktan beri yurttan peşime takılıp beni sınıfa kadar bırakırlardı, alçaklar."

Öğrenciler olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

NOT: İlacın adı, kötü niyetlililere karşı gizlemek için kapalı verildi.