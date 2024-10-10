İstiklal Yolu'nun tarihine ve önemine dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle konuştu: "Bir asır önce Sevr'i gerçekleştirmek için vatanımızı işgal eden müstevliler, Batılı emperyalist ülkelere karşı Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında bu aziz ve asil milletin evlatları, Milli Mücadele'yi başlatmak suretiyle Kuvayımilliye'yi oluşturdular ve işgali ortadan kaldırmak, istiklali ve istikbali bu milletin ayrılmaz bir umdesi kılmak noktasında mücadele başlattılar. O mücadele de İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattı, istiklalin ve istikbalin yolu olarak tarihe geçti. İnsan ve silah sevkiyatı bu yol üzerinden Büyük Millet Meclisine, Milli Mücadele'ye, Kuvaymilliye'ye ulaştı."