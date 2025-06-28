Çankırı'da su altında kalan 250 dekar tarım arazisi zarar gördü
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidro Elektrik Santrali'ne (HES) su taşıyan kanalın duvarının çökmesi sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Karaömer köyü yakınlarında Hidro Elektrik Santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarı çöktü.
Kanalın çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri su altında kalırken Çankırı-Çorum kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
Bölgede çiftçilik yapan Zeki Dandan, gazetecilere, su taşkını nedeniyle yaklaşık 250 dekar alanın su altında kaldığını söyledi.
Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını anlatan Dandan, "2-3 sene önce yine 250 dönüm arazi su altında kaldı. Bu kanala beton atmadılar, toprakla yaptılar. Son 2-3 senedir sürekli patlıyor burası" ifadelerini kullandı.