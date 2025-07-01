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        Sahilde cankurtaran mesaisi sonrası tehlikeli saatler

        Antalya'da gündüz binlerce kişinin akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde akşam da yoğunluk sürüyor. Sahilde akşam cankurtaran görev yapmıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, sahilde akşam cankurtaran bulunmamasının ciddi risk olduğunu belirterek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Akşam sahile yüzmeye gelenler de cankurtaran ve aydınlatma eksikliğine dikkati çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:49
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        Yaz sezonunun başlamasıyla Antalya'nın en çok tercih edilen plajlarından Konyaaltı Sahili, sabah erken saatlerden itibaren dolup taşıyor. Gündüz yoğun insan sirkülasyonunun olduğu sahile, hava karardıktan sonra da pek çok kişi geliyor.

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        Gündüz saatlerinde sahil, cankurtaranların kontrolünde oluyor.

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        Cankurtaranların saat 18.00 itibarıyla mesaisi bitince denizde yüzenler için de riskli saatler başlıyor.

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        TSSF Başkanı Kadir Sağlam, akşam saatlerinde denize girmenin can kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı. Kurumların ve belediyelerin buna çözüm bulması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Işıklandırma alanları oluşturulmalı, cankurtaranların sayıları ve mesaileri artırılmalı. Cankurtaran arkadaşlara ekipman alınmalı, alanların ışıklandırması ve eğitimlerinin kontrol edilmesiyle beraber müdahaleler için ekipman alınması gerekiyor. Sadece ışıklandırma yapmak çözüm değil, ışıklandırma insanları yüzmeye daha çok teşvik eder, bu yüzden ışıklandırma yapılan her alana ekipmanıyla birlikte cankurtaran koyulmalı. Mesaileri biten arkadaşlar başka bir cankurtaran ile nöbet değişimi yapmalı" dedi.

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        Konyaaltı Sahili'ne akşam saatlerinde yüzmeye gelenler de cankurtaran bulunmaması ve aydınlatma eksikliğine dikkati çekti.

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        Esra Yurtoğlu, "Gece çok fazla aydınlatma yok ve cankurtaran bulunmuyor. Cankurtaran olsa da ne kadar faydalı olur, gece görüş alanı çok düşük. Teknelerle denizde cankurtaranlar gezebilir. Aydınlatma koyulabilirse, nöbetçi cankurtaran olabilir. Sahillerde mutlaka cankurtaran olmalı. Akşam saatlerinde aydınlatmayla beraber, cankurtaran durması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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        Selim Nalbant, daha serin olduğu için genelde akşam saatlerinde denize girmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Hava karardıktan sonra özellikle yüzme bilmeyenler için sıkıntılı bir durum var. Aydınlatma ve cankurtaran kesinlikle olması gerekiyor. Cankurtaranların mesaisi bittikten sonra denize giren vatandaşların hayatı tehlikeye giriyor. Bu konuda önlem alınırsa güzel olur" ifadelerini kullandı.

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        Akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde oturduğunu aktaran Aylin Sevinç de şunları söyledi: "Geceleri genelde çocuklarla gelip, yüzüyoruz. Burada gündüz saatlerinde cankurtaran oluyor ama belli bir saatten sonra olmuyor. Burada yeterli ışıklandırma yok. Bence projektöre ihtiyaç var. Daha önce Kemer'de ve Belek'te tatil yaptım. Oralarda sahilde ışıklandırması vardı. Akşam saatlerinde ışıklandırma ile birlikte nöbetçi cankurtaran durması gerektiğini düşünüyorum."

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        #antalya haberleri
        #Konyaaltı sahili
        #cankurtaran
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