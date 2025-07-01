TSSF Başkanı Kadir Sağlam, akşam saatlerinde denize girmenin can kayıplarına yol açabileceği konusunda uyardı. Kurumların ve belediyelerin buna çözüm bulması gerektiğini söyleyen Sağlam, "Işıklandırma alanları oluşturulmalı, cankurtaranların sayıları ve mesaileri artırılmalı. Cankurtaran arkadaşlara ekipman alınmalı, alanların ışıklandırması ve eğitimlerinin kontrol edilmesiyle beraber müdahaleler için ekipman alınması gerekiyor. Sadece ışıklandırma yapmak çözüm değil, ışıklandırma insanları yüzmeye daha çok teşvik eder, bu yüzden ışıklandırma yapılan her alana ekipmanıyla birlikte cankurtaran koyulmalı. Mesaileri biten arkadaşlar başka bir cankurtaran ile nöbet değişimi yapmalı" dedi.