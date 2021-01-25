Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlanıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"AK Parti'nin kongre süreçleri milletimizle ifa ettiğimiz demokrasi şöleni şekilde geçen büyük buluşmalar olarak gerçekleşiyordu. Bu sene sınırlı katılımla yapmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz.

Bizim kalplerimiz daima birdir, beraberdir. İnşallah 7'nci olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla, milletimizle birlikte en coşkulu şekilde toplamayı ümit ediyoruz. Her kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan, yeni bir enerji demektir. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinde de çok daha güçlü şekilde çıkmamızı sağlayacaktır.

AK Parti kendini yenileyebilme kabiliyeti yüksek bir parti olarak göstermiştir. Bunu bir kez daha milletimize ispatlayacağız. Tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin son 18 yılının değil, geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı kadın ve gençlik kollarıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahibiz.

"CUMHUR İTTİFAKI VE AK PARTİ'Yİ ZAFERE TAŞIYACAKSINIZ"

Bugüne kadar ne yaptıysa milletimizle beraber yaptık, neyi başardıysak milletimizle başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonunu da milletimizle gerçekleştireceğiz. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Ülkemizde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel Başkanı'ndan sandık görevlisi ve üyesine kadar bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımız ve 18 yıldır kalmasını sağlamıştır. Bundan uzaklaşıyorsak milletimizle gönül bağını zayıflatırız. Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, emek ve fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti bu ülkenin her karış toprağında, her insanımızın hayatında karşılığı olan bir hakikattir. Ülkemize cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 yılda kazandırmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, mazlumlara el uzatmaya kadar onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdık. Milletimizin AK Parti'yi girdiği 15 genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halkoylamasının tamamında birinci yapmasının gerisinde bu gurur tablosu vardır.

"CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ"

Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin hiçbiri bizimle eserle ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin arkasına sığınarak kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemiştir. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, nereye gidiyorsak aksine gitmeyi siyaset olarak benimsemişlerdir.

Geçmişteki hiçbir siyasetçi CHP Genel Başkanı kadar karikatür sergilememiştir. CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Terazinin bir kefesinde HDP diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'nin görevi ise bu teraziyi dengede tutarak bir ittifakı bir arada tutmaktır. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan, tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek bir adamcağıza mahkum ettiler. Ülkemizde her genel başkanın bir geliş hikayesi vardır. Kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.

ESNAF VE SANATKARLARA MÜJDE

İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarmanın yanında, ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasını da sağlayacaktır. Gece gündüz çalışacağız. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredilerin, 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir."