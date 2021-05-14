Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaCANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kısıtlama döneminin sonunda pazartesi gününden itibaren yeni takvimin açıklanacağını belirterek, "Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz" diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle bayram mesajı verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Milletimizin her bir ferdine yaptıkları fedakarlıklar ve sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız özverilerin karşılığını belirgin düşüşle gördük. İnşallah, tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umuyoruz.

Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantımızın ardından paylaşacağız. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdüreceğiz.

2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin ve kısıtlamaların tek amacı 84 milyonun sağlığını, hayatını ve geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmayacağız. Vatandaşımızın işine, aşına zarar vermeyecek şekilde uygulamaya özen gösteriyoruz. Yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasını sağlamaktır.

Üretim tarafında bunu başardığımızı görüyoruz. Sanayi ve ihracat rakamları yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Esnaflarımız ile turizm sektörüne her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz.

Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece güzel günlere ulaşmamıza kimse mani olamayacaktır.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARI

Türkiye kadim tarih, medeniyet ve kültür bağları sebebiyle geniş bir coğrafyanın mesuliyetini taşıyan büyük bir ülkedir. Ülkemizin merkezinde yer aldığı bu geniş coğrafyada yaşanan olumlu veya olumsuz her hadise bizi doğrudan ilgilendiriyor.

Filistin topraklarında ve Kudüs'te yıllardır devam eden, Ramazan ayının son günlerinde yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz, derimiz var. Gücü sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldi.

Bugün tüm dünya görmezden gelse de İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Gerek liderler seviyesinde gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde temaslar yürüttük. 19 ülke başkanıyla görüşme gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızın da benzer hissiyatlar paylaştıklarını gördük. Uluslararası toplumun bu konudaki duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz.

Siyasi, ideolojik hesaplarla İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ya da arka çıkarak ortak olanlar bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Eğer İsrail'in Filistin'de ve Kudüs'te sergilediği saldırganlığı durdurmazsak, herkes kendisini bu vahşi zihniyetin karşısında bulacaktır. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmıştır. 3 dinin mukaddeslerine ev sahipliği yapmasının ötesinde Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs tüm dünyadır. İsrail'in Filistin şehirlerinde sergilediği saldırılara karşı çıkmak insanlığın namus borcudur.

Hangi inançtan, hangi kökenden olursa olsun herkesi, her devleti, her kurumu bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz. BMGK'nin süratle Kudüs'te barışı ve huzuru sağlayacak adımları atması şarttır. İİT de somut ve etkin bir tutum almazsa kendi varlığını inkar etmiş olacaktır.

Türkiye olarak BM'de bu doğrultuda başlatılacak her girişime destek vermeye ve fedakarlık yapmaya hazırız. Ne yapılacaksa derhal yapılmalıdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Defineci çukuru can aldı
GÜNDEMDefineci çukuru can aldı
Sokağa çıkma yasağını 15 kez delen kadın fenomen oldu! - Haberler
GÜNDEM15'inci kez ceza yedi! Şimdi fenomen oldu!
Son dakika: Antalya'da pandemi sebebiyle cipi satmak isteyen adam dolandırıldı! - Haberler
GÜNDEM300 bin TL'lik cipi çarptı! Kandil mesajı attı!
Leyla'nın ölümüne sebep olan sürücüye hediye gibi ceza! - Haberler
GÜNDEMLeyla'nın ölümüne isyan ettiren ceza!
Son dakika: Partiler arası bayramlaşmada gündem Filistin
GÜNDEMPartiler arası bayramlaşmada gündem Filistin
KÖRFEZİ KAPLADI! Son dakika: 'Deniz salyası' su altında görüntülendi - Haberler
GÜNDEM'Deniz salyası' su altında görüntülendi
7 yıl aradan sonra yeniden başkan seçecekler
GÜNDEM7 yıl aradan sonra yeniden başkan seçecekler
MOTOSİKLET KAZASI! Sokağa çıkma yasağında polisten kaçarken kaza yaptı! - Haberler
GÜNDEMDenetimden kaçış faciayla bitti
Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur? Ramazan Bayramı ibadetleri ve bayramda okunacak dualar
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda hangi dualar okunur?
KAVGA ANI KAMERADA! Son dakika: Cinayete ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEMArnavutköy'deki kavga anı kamerada!