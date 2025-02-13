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        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 14 Şubat 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı güncel sıralaması 14 Şubat 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan play-off turu maçları ile sürüyor. Temsilcilerimiz UEFA ülke puanı adına önemli maçlara çıktı. Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Anderlecht'i ağırladı. Galatasaray ise AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 14 Şubat 2025 Perşembe UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:21
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        UEFA ülke sıralaması güncel son durum... Temsilcilerimizin Avrupa Ligi play off turu mücadeleleri sebebiyle UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. UEFA ülke puanı, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde ve uluslarlararası turnuvalarda oynanan mücadeleler ülkelerin yer alacak takım sayısını ve oynanacak ön eleme sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var?" İşte detaylar...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.900 puan ile 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 43.300 puanla 9. sırada bulunuyor.

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        UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

        1- İngiltere 106.624

        2- İtalya: 92. 918

        3- İspanya: 88.311

        4- Almanya: 83.081

        5- Fransa: 69.379

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        6- Hollanda: 64.483

        7- Portekiz: 61.166

        8- Belçika: 54.750

        9- Çekya 43.300

        10- TÜRKİYE 42.900

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