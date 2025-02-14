14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yan yana olmayabiliriz. Ancak sen benim kalbimdesin ve hiçbir zaman çıkmayacaksın. Sevgilim SENİ SEVİYORUM...

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.

Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.