Sevgililer Günü mesajları ve sözleri:14 Şubat'a özel, anlamlı, resimli ve en güzel Sevgililer Günü kutlama mesajları yayınlandı
Sevgililer Günü mesajları 14 Şubat'a özel sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sevgililer, birbirlerine hediye alarak çeşitli programlarla bu özel günü kutluyor. Çiftler birbirlerine en güzel hediyeleri alarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak isterken anlamlı ve romantik aşk sözlerini göndermek için internette araştırmaya başladılar. 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü için romantik, anlamlı ve sevimli mesajlar arıyorsanız anlamlı, resimli ve en güzel Sevgililer Günü kutlama mesajları haberimizde yer alıyor. İşte 2025 yılına özel Sevgililer Günü mesajları
14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun! Sevgililer 14 Şubat’ı kutlamak için birbirine Sevgililer Günü mesajı atmaya başladı. Henüz aradığı kutlama mesajını bulamayan ise resimli Sevgililer Günü mesajları araştırması yapıyor. Sizin için hazırladığımız birbirinden güzel sevgililer günü mesajları ile sevgilinizin hislerine dokunabilirsiniz. En özel gününüzü ise bu sözlerden en beğendiğinizle kutlayabilirsiniz. İşte 2025 Sevgililer Günü mesajları ve sözleri
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...
Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...
Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yan yana olmayabiliriz. Ancak sen benim kalbimdesin ve hiçbir zaman çıkmayacaksın. Sevgilim SENİ SEVİYORUM...
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.
Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.
RESİMLİ VE ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sana olan sevgimi ve aşkımı ifade etmek için kelimeler yetersiz ve kıfayetsiz kalıyor. Sen benim hayatımı güzelleştiren ve dünyada yaşadığım her günü büyük anlamlar kattın. Sonsuza kadar ayrılmayalım, SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM...
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.
ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.
Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.
EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.
İlk günden, ömrümün son gününe kadar elini tutmak, gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bu Sevgililer Günü'nde 'biz' olmanın değerini daha fazla anladım, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin sevgilim.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir… Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum! Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!
Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek, yüzünü seyredalabilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun birtanem!
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!