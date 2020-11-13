Canlı yayında mezat

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Müzayede geleneğini yedi yıldır sürdürdüğü canlı mezatlarına artık her cumartesi 21'de devam edecek olan 'instamezat antique' birbirinden seçkin eserleri canlı yayında açık artırma yoluyla satışa sunacak. Heyecanlı bir alışveriş deneyimi yaşatan canlı yayınlarında alıcılarını zamanda yolculuğa çıkarmaya devam edecek.

Nostalji hayranları için biblolardan fincanlara, daktilolardan vazolara ‘instamezat antique' dolabındaki kıymetli parçaların satışa sunulacağı açık artırma, her cumartesi https://instagram.com/instamezat_antique adresi üzerinden gerçekleşecek.