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        Haberler Objektife Takılanlar Cansel Elçin, plajda kadın şapkasıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Cansel Elçin, plajda kadın şapkasıyla dikkat çekti

        Bodrum'daki bir plajda görüntülenen Cansel Elçin, denize iskeleden atlayacağı sırada son anda vazgeçip suya merdivenlerden girdi. Elçin, taktığı kadın şapkasıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:46
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cansel Elçin, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'daki bir plajda görüntülendi.

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        Bir etkinlik için Bodrum'a geldiği öğrenilen Cansel Elçin, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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        Cansel Elçin, bir ara sıcaktan bunalınca denize tam iskeleden atlayacaktı ki son anda vazgeçti.

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        Denize merdivenlerden giren 50 yaşındaki oyuncu, bir süre yüzdükten sonra arkadaşlarının yanına döndü.

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        O sırada bir kadının şapkasını takan Cansel Elçin, arkadaşlarını güldürdü.

        #Cansel Elçin
        #BODRUM
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