Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da

18.08.2018 - 08:24 | Güncelleme:

Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris’ten sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. Dere’ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya’da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu

  • 1 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris’ten sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. 

  • 2 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Bitez’de kaldığı otelin havuz başında görüntülenen oyuncu, gün boyu güneşlenmeyi tercih etti. 

  • 3 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Dere’ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya’da eşlik etti. 

  • 4 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu. 

  • 5 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Gün boyu havuza giren ve hep birlikte vakit geçiren ikilinin, arkadaş tavırları dikkat çekti. 

  • 6 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Gazetecilerin görüntü alma ihtimaline karşı çok dikkatli olan Dere, otel yetkililerinden özel istekte bulundu. 

  • 7 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, gün boyu güneşlendi. 

  • 8 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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    Engin Öztürk, sık sık Sarp Akkaya'nın çocuğu ile ilgilendi.

  • 9 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 28 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 29 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 30 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 31 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 32 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 33 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 34 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 35 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 36 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 37 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 38 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 39 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 40 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 41 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 42 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 43 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 44 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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  • 45 Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da - Magazin haberleri
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