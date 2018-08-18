Cansu Dere ile Engin Öztürk, Bodrum'da

Güzel oyuncu Cansu Dere, Marmaris’ten sonra tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. Dere’ye oyuncu arkadaşları Engin Öztürk ve Sarp Akkaya’da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiası ile magazin basınını meşgul eden Cansu Dere ve Engin Öztürk, çıkan haberlerin ardından ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu