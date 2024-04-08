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        Haberler Magazin Cansu Taşkın'dan aşk iddialarına yanıt: Yılmaz Erdoğan benim için önemli - Magazin haberleri

        Cansu Taşkın'dan aşk iddialarına yanıt: Yılmaz Erdoğan benim için önemli

        Yılmaz Erdoğan'ın yaklaşık iki yıldır manken Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Taşkın; "Evet, haberler doğru" diyerek aşk iddialarını doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:49
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        Yılmaz Erdoğan ile manken Cansu Taşkın ile birliktelik yaşadıkları yönünde bir iddia ortaya atıldı.

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        Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini korurken Cansu Taşkın, verdiği bir röportajda ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını; "Evet, haberler doğru" diyerek itiraf etti.

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        "BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

        Cansu Taşkın; "Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığın haberleri doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Gerçek... Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet haberler doğru. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi? Benim için çok değerli bir insan.

        #cansu taşkın
        #yılmaz erdoğan
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