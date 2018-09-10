Cansu Taşkın'dan dekolte şov!

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın'ın dekolteli pozları olay oldu