Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cardi B boşanma davası açtığı eşi Offset'le son durumlarını açıkladı - magazin haberleri

        Cardi B boşanma davası açtığı eşi Offset'le son durumlarını açıkladı

        Üçüncü çocuğuna hamileyken boşanma davası açtığı Offset'le en son aynı gece kulübünde eğlenirken görülen Cardi B, ilişkilerinin son durumu hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cardi B, üçüncü çocuğuna hamileyken boşanma kararı aldığını duyurduğu eşi Offset ile son durumlarına dair açıklama yaptı.

        32 yaşındaki Cardi B, Offset'in Miami'deki 33'üncü yaş günü partisinde eğlenirken görülmüş, bu da barıştıkları şeklinde yorumlanmıştı. Aynı gece kulübünde eğlenirken görülmelerine rağmen boşanmaktan vazgeçip vazgeçmedikleri bilinmeyen Cardi B, "ilişkilerinde iyi bir dönemde" olduklarını söyledi.

        2

        Cardi B, katıldığı sosyal medya canlı yayınında "Bir haftadan fazla süredir barışçıl bir ilişkimiz var, bu yüzden bu enerjiyi seviyoruz. Birbirimize karşı sertleşmiyoruz. Çok konuşmuyoruz. Bu yüzden, gerçekten sağlıklı bir şekilde ortak ebeveynlik yaptığımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        3

        Cardi B, ağustos ayında 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açtığını açıklamış, hemen sonrasında da büyüyen karnını gösterdiği fotoğraflarıyla hamileliğini ilan etmişti.

        6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 3 yaşında Wave adında bir oğlu olan Cardi B, eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti.

        4

        Cardi B, Offset ile son durumlarını açıkladığı canlı yayında ayrıca son zamanlarda "gerçekten harika olduğunu" söyledi ve bunun boşanma sonrası yaşadıkları geçmiş sorunlara göre güzel bir değişiklik olduğunu belirtti.

        5

        "Gerçekten mutluyuz. Bu haftanın daha az drama haftası olduğunu hissediyorum" diyen şarkıcı, "Çünkü son üç aydır, drama vardı, tartışıyorduk, çılgınlık vardı. Ama bu hafta, sekiz gün boyunca drama yoktu, saçmalık yoktu. Herkesin çok sağlıklı bir şekilde ilerlediği bir noktaya geliyoruz" ifadesini kullandı.

        6

        Ayrıca Offset ile ikisinin başka insanlarla görüşmeye başladıklarını söyleyen Cardi B, flört konusunda "Ben seni rahatsız etmiyorum, sen de beni rahatsız etme" zihniyetini benimsediklerini ima etti.

        #Cardi B
        #Offset
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?