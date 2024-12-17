Cardi B boşanma davası açtığı eşi Offset'le son durumlarını açıkladı

"Gerçekten mutluyuz. Bu haftanın daha az drama haftası olduğunu hissediyorum" diyen şarkıcı, "Çünkü son üç aydır, drama vardı, tartışıyorduk, çılgınlık vardı. Ama bu hafta, sekiz gün boyunca drama yoktu, saçmalık yoktu. Herkesin çok sağlıklı bir şekilde ilerlediği bir noktaya geliyoruz" ifadesini kullandı.