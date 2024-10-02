Cardi B'den hamileyken kalça estetiği itirafı

Cardi B, bu yılın başlarında büyük bir kalça estetiği ameliyatı olduğunu açıkladı. 2014'te Queens'teki bir merdiven altı klinikte taktırdığı 800 dolarlık yasa dışı kalça silikonlarının olumsuz etkisini tersine çevirmeye çalışırken, büyük bir ameliyat geçirdiğinde hamile olduğunu bilmediğini itiraf etti.

31 yaşındaki ABD'li rapçi, ocak ayında, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu bilmeden, fibrozis (bir dokudaki ya da organdaki yoğun bağ dokusu artışına bağlı olarak ortaya çıkan katılaşma) nedeniyle kalça silikonlarını aldırma işlemi yaptırdığını anlattı.