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        Haberler Dünyadan Cardi B'den hamileyken kalça estetiği itirafı - Magazin haberleri

        Cardi B'den hamileyken kalça estetiği itirafı

        Üçüncü çocuğunu geçen ay dünyaya getiren Cardi B, yıllar önce yaptırdığı yasadışı kalça dolgusunun etkilerini tersine çevirmek için bu yılın başlarında büyük bir kalça estetiği ameliyatı geçirdiğini ve bu esnada hamile olduğunu bilmediğini itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:38
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        Cardi B, bu yılın başlarında büyük bir kalça estetiği ameliyatı olduğunu açıkladı. 2014'te Queens'teki bir merdiven altı klinikte taktırdığı 800 dolarlık yasa dışı kalça silikonlarının olumsuz etkisini tersine çevirmeye çalışırken, büyük bir ameliyat geçirdiğinde hamile olduğunu bilmediğini itiraf etti.

        31 yaşındaki ABD'li rapçi, ocak ayında, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu bilmeden, fibrozis (bir dokudaki ya da organdaki yoğun bağ dokusu artışına bağlı olarak ortaya çıkan katılaşma) nedeniyle kalça silikonlarını aldırma işlemi yaptırdığını anlattı.

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        Ameliyat öncesi çok sayıda hamilelik testi ve kan testi yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını söyleyen Cardi B, hamile olduğundan şüphelendikten sonra doktorunun aslında 17 haftalık hamile olduğunu söylediğini açıkladı.

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        Cardi B, ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, doğum haberini de 13 Eylül'de vermişti.

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        "Birkaç kalça enjeksiyonumu daha aldırdım. Çünkü biliyorsunuz, kalça enjeksiyonlarını aldırmak için birkaç tur operasyon gerekiyor. Ayrıca fibrozisimle ilgili bazı şeyleri de düzeltmeye gittim" diyen şarkıcı, Aralık 2022'de yaptırdığı yasadışı uygulamadan duyduğu üzüntüyü itiraf etmiş ve silikon enjeksiyonlarının yüzde 95'inin çıkarıldığını açıklamıştı.

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        Cardi B, daha önce verdiği bir röportajda, 800 dolara yaptırdığı dolgu enjeksiyonu için, "Şimdiye kadar yaşadığım en çılgın acı" nitelendirmesini yapmıştı.

        #Cardi B
        #Hamile
        #Estetik
        #kalça dolgusu
        #Kalça estetiği
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