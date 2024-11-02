Cardi B'den, Kamala Harris'e destek

ABD'li şarkıcı Cardi B, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’e destek için Wisconsin eyaletinin West Allis kentinde düzenlenen seçim mitingine katıldı.

Şarkıcı, Kamala Harris'in yarışa girene kadar bu yıl oy vermeyi bile planlamadığını söyledi. Cardi B, "O benim fikrimi tamamen değiştirdi. O yarışa katılana ve duymak istediğim, bu ülkede bundan sonra görmek istediğim şeyleri söyleyene kadar hiçbir adaya inancım yoktu" dedi.