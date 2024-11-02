Cardi B'den, Kamala Harris'e destek
Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'i destekleyeceğini duyurdu
ABD'li şarkıcı Cardi B, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’e destek için Wisconsin eyaletinin West Allis kentinde düzenlenen seçim mitingine katıldı.
32 yaşındaki rapçi, konuşması sırasında kadınlardan yana olduğu için Kamala Harris'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.
Şarkıcı, Kamala Harris'in yarışa girene kadar bu yıl oy vermeyi bile planlamadığını söyledi. Cardi B, "O benim fikrimi tamamen değiştirdi. O yarışa katılana ve duymak istediğim, bu ülkede bundan sonra görmek istediğim şeyleri söyleyene kadar hiçbir adaya inancım yoktu" dedi.