"GERÇEK YÜZÜMÜ GÖSTERMEKTEN HİÇ KORKMADIM"

Siyah bir tişört giydiği görülen Cardi B, hiçbir zaman kendisini olduğu gibi göstermekten korkmadığını sözlerine ekledi.

Kendini olduğu gibi sevdiğini ifade eden şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.