Cardi B. ve Offset ayrıldı: Yeniden bekarım - Magazin haberleri

Cardi B. ve Offset ayrıldı: Yeniden bekarım - Magazin haberleri

Cardi B., kendisi gibi rap şarkıcısı olan Offsey ile 5 yıllık evliliğini bitirdiğini açıkladı.

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Kısa bir süre önce Offset'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Cardi B., takipçilerine artık bekar bir kadın olduğunu söyledi.

Cardi B., haberi herkese duyurmak istediğini yeni yıla taze ve yeniliklere açık bir şekilde girmek istediğini ifade etti.