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        Haberler Magazin Cardi B. ve Offset ayrıldı: Yeniden bekarım - Magazin haberleri

        Cardi B. ve Offset ayrıldı: Yeniden bekarım 

        Üç yıl önce aldatılma iddiaları üzerine boşanma davası açan ancak daha sonra vazgeçen Cardi B., iki çocuğunun babası Offset'ten ayrıldı. Şarkıcı, 5 yıllık evliliğinin bittiğini "Yeniden bekarım" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:30
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        Cardi B., kendisi gibi rap şarkıcısı olan Offsey ile 5 yıllık evliliğini bitirdiğini açıkladı.

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        Kısa bir süre önce Offset'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Cardi B., takipçilerine artık bekar bir kadın olduğunu söyledi.

        Cardi B., haberi herkese duyurmak istediğini yeni yıla taze ve yeniliklere açık bir şekilde girmek istediğini ifade etti.

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        "KENDİME ÖNCELİK VERMEK ZORUNDAYIM"

        Canlı yayın öncesinde bir açıklama yayımlayan Cardi B., "İnsanların duygularını korumaktan yoruldum. Kendime öncelik vermek zorundayım" ifadesini kullandı.

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        ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

        Rapçi çift Cardi B. ve Offset, 2017'de evlenmişti. Cardi B., aldatılma söylentileri üzerine 2020'de boşanma davası açmış, ancak daha sonra davadan vazgeçmişti.

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        İKİ ÇOCUKLARI VAR

        Cardi B. ve Offset'in Kulture adında bir kızı ve Wave adında bir oğlu bulunuyor.

        Fotoğraflar: Avalon, Instagram

        #Cardi B
        #Offset
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