Caroline Koç'tan, İpek Kıraç'ın aşkına dijital onay

İnan Kıraç ile merhum Suna Kıraç'ın kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik kararı almıştı.

Caroline Koç'un eşi Mustafa Koç, 2016'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

İpek Kıraç ile Sezer Uysal 'ın, eylül ayında evleneceği konuşuluyor.

REKLAM

Son zamanlarda babası İnan Kıraç ile olan davalarıyla gündemde yer alan İpek Kıraç, Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı "Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi" listesine göre Kıraç, 2.6 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadını. İpek Kıraç, karma sıralamada ise 4'üncü sırada yer alıyor.