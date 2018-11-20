Çarpışma ilk bölüm için nefesler tutuldu. Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi usta isimleri bir araya getiren Çarpışma'nın ilk bölümü heyecan içerisinde bekleniyor. Peki; Çarğışma 1. bölüm ne zaman? Çarpışma birinci bölümde neler yaşanacak? İşte, Çarpışma birinci bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Çarğışma fragmanı...

ÇARPIŞMA'NIN 1. BÖLÜM ÖNCESİ SON FRAGMANI YAYINLANDI!

Ay Yapım’ın, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni dizisi ‘Çarpışma’nın 1. bölüm yayını öncesi, son fragmanı yayınlandı.

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Kadir’in (Kıvanç Tatlıtuğ) tam merkezinde yer aldığı, Zeynep’in (Elçin Sangu) ve Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) tehdit altında olduğu, Veli’nin (Onur Saylak) tehlikeli yüzünün ortaya çıktığı, Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın merak uyandırdığı tanıtımlarıyla adından söz ettiren ‘Çarpışma’nın son tanıtımında aksiyon sahnelerinin yanı sıra, duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi.

ÇARPIŞMA 1.BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bşrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ın paylaştıkları ‘Çarpışma’, Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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