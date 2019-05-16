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'Çarşı'da silahlı saldırı! Alen'den sonra Ayhan'ı da vurdu!

AA

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner'i silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Çarşı grubu üyelerinden Harun Dulkara tutuklandı. Şüpheli Dulkara, 2010 yılının kasım ayında da Çarşı grubunun liderlerinden Alen Markaryan'ı silahla bacağından yaralamıştı

Ayhan Güner'e silahlı saldırı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner'i silahla yaralayan grubun üyelerinden Harun Dulkara tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 14 Mayıs'ta akşam saatlerinde Beşiktaş tribün liderlerinden Harun Dulkara, arbede sırasında Ayhan Güner'i bacağından silahla yaraladı.

 

ALEN'İ DE BACAĞINDAN VURMUŞTU

AA'da yer alan habere göre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilen ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ayhan Güner, Harun Dulkara'dan şikâyetçi olmadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Harun Dulkara ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın siyasi bir yönünün bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Harun Dulkara, 2010 yılının kasım ayında Çarşı grubu liderlerinden Alen Markanyan'ı bacağından vurmuştu.

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