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        Belediyeye ait çay bahçesindeki çay zamma böyle tepki gösterdi

        Bilecik'te Gürhan Nuh Demir adlı vatandaş, belediye ait çay bahçesinde çay fiyatının 15 lira olmasına termosla tepki gösterdi. Çay bahçesinin daimi müşterilerinden olan Demir, evde demlediği çayı termosla getirdiği bahçede arkadaşlarıyla içti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:04
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        Çay zammına böyle tepki gösterdi
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        Bilecik merkezde belediye ait Kayı A.Ş. tarafından işletilen çay bahçesinde 5 TL olan çayın 15 TL'ye çıkarılması tepki çekti.

        İHA'nın haberine göre, çay bahçesinin daimi müşterisi Gürhan Nuh Demir, fiyatlara yüzde 150 zam yapılması tepki göstermek için evde demlediği çayı termosa koyarak, arkadaşları ile çay bahçesine geldi. Görevlilerin ihbarı ile çay bahçesine gelen zabıta ekipleri Demir'i uyardı. Bunun üzerine Gürhan Nuh Demir ve arkadaşları, termostan birer bardak çay içip, kalkacaklarını söyledi. Çaylarını içen Demir ve arkadaşları daha sonra çay bahçesinden ayrıldı.

        Demir, TOKİ bölgesinde binlerce kişinin oturduğunu belirterek, "Burada genelde emekliler otuyor. İnsanlar ekonomik dertlerden kaçarak geldikleri tek yer burası. Burada çay 5 liradan 15 liraya çıkarılmasına herkes tepki gösterdi. Bizlerde böyle bir şey yaparak tepkimizi gösterdik. Çay ocakları çay 7 lira 10 lira arasında değişiyor. Burası belediye ait bir işletme ve daha uygun fiyata çay satabilirler" dedi.

        Öğrencilerin gittiği Kitap Cafe'de ise 5 TL olan çay fiyatı 10 TL oldu.

        Öte yandan, Bilecik merkez TOKİ alanında belediye ait çay bahçesinde 3 yıldır zam yapılmadığı öğrenildi.

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