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Haberler Gündem 3. Sayfa Çaya giren kadın akıntıya kapılarak can verdi
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Çaya giren kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Karabük'te, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan kadın, girdiği Filyos çayında akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çaya girdiği noktadan yaklaşık 3 kilometre uzakta bulanan kadının cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Çaya giren kadın akıntıya kapılarak can verdi
İHA

Karabük'te, Filyos Çayı'nda akıntıya kapılan Şengül Derebaşı (53) yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre olay, Yenice ilçesine bağlı Cengiz Topel Bulvarı Karabük-Zonguldak karayolu sanayi mevkisinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 53 yaşındaki Şengül Derebaşı, isimli kadın köprünün altında yarı beline kadar girdiği Filyos Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çayda yaptıkları arama sonucunda Derebaşı'nın cansız bedeni, 3 kilometre uzaklıkta Yeniköy mevkisinde bulundu.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Şengül Derebaşı'nın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

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