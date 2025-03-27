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        Haberler Gündem Güncel Çayırova'da "e-Moloz" uygulaması | Son dakika haberleri

        Çayırova Belediyesi "e-Moloz" uygulamasını hizmete açtı

        Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, e-moloz uygulamasını hizmete açtı. Uygulama ile, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, atıkların planlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:23
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        Çayırova'da "e-Moloz" uygulaması
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        Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi, yeni uygulaması "e-Moloz"'u vatandaşların kullanımına sundu.

        Sıfır atık alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekleyen Çayırova Belediyesi, "e-Moloz" uygulamasıyla birlikte, inşaat atıklarının da çevreye gelişigüzel atılmasının önüne geçerek, atıkların planlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesini amaçlıyor.

        Hizmete alınan uygulama sayesinde Çayırova Belediyesi'nin internet sitesine giren ilçe sakinleri hızlı işlemlerden e-Moloz sekmesine ulaşabilecek.

        Bu sayfa üzerinden kendilerinden istenen bilgileri giren ilçe sakinleri, çuval ya da kamyon cinsini seçerek, taleplerini oluşturabiliyor.

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