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Topladıkları balıkları toprağa gömdüler
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Çaykara'da toplu balık ölümleri endişelendiriyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalıkların ölümü, endişeye neden oldu. Toplu balık ölümleri üzerine harekete geçen yetkililer, balık numuneleri alarak inceleme başlattı. Vatandaşlar, toplu balık ölümlerine dere yatağı üzerine inşası süren hidroelektrik santral (HES) projesine beton taşıyan mikserlerden dereye bırakılan kimyasal atıkların neden olduğunu öne sürdü.

15.09.2018 - 11:23 | Güncelleme: DHA

Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ölümleri yaşanmaya başladı. DHA'nın haberine göre, Köknar Deresi boyunca ölü alabalıklar kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri, endişeye neden oldu. Harekete geçen yetkililer, balık numuneleri alarak inceleme başlattı. Vatandaşlar, toplu balık ölümlerine dere yatağı üzerine inşaatı süren hidroelektrik santral (HES) projesine beton taşıyan mikserlerden dereye bırakılan kimyasal atıkların neden olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, topladığı ölü balıkları toprağa gömdü.

'DENETİMLER YETERSİZ KALIYOR'

Dere yataklarında denetimlerin yetersiz kaldığından yakınan yöre sakinlerinden Mustafa Çakıral, balık ölümlerine üzüldüklerini söyledi. Çakıral, "Çocukluğumuz bu derelerde geçti. Bu zamana kadar derelerde hiçbir balık ölümüne rastlamadık. Fakat bu dönemlerde balık ölümlerini çok fazla rastlıyoruz. Yetkililere bilgi verdik. Ekipler, bu derede bulunan kırmızı benekli alabalıklar neslinin tükenmekte olduğunu, bu balıkların korunması gerektiğini söyledi. HES ve yol şantiyelerinin bütün atıkları derelere dökülüyor. Bu firmalar, hiçbir kural tanımıyor. Yetkililerin de denetimleri yetersiz kalıyor. Bu dereler 2-3 kişinin insafına bırakılmış. Beton mikserleri bu derede yıkanıyor. Buradan çıkan atıkların balıkların ölümlerinde etkili olduğunu sanıyoruz" dedi.

'ŞAŞIRMIŞ HALDEYİZ'

Vatandaşlardan Ahmet Kalma da derelerin tüm insanlığa ait olduğunu belirterek, "Alabalık ölümleri karşısında şaşkına döndük. Kaymakamlıktan gelen bilgiye göre bir beton şirketine ceza yazılmış. Bu deredeki balıklar yok olduktan sonra ceza bizim için çok önemli değil. Yaşam alanımız yok oluyor. Şaşırmış haldeyiz. Bu dere sadece benim veya buradakilerin değil. Bu dere hepimizin. Derelerin korunması gerekiyor. Önceden bu dere gürül gürül akardı, şimdi ise can suyu bile yok" diye konuştu.

KAYMAKAM: ZİNCİRLEME KATLİAM VAR

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ise balık ölümleri ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrancı, "Bölge endemik türlerin yaşadığı, korunması gereken ve nesli tükenmekte olan canlıların bulunduğu bir konumda. Bu canlıların korunması başta vatandaşların, yöre halkının ve devletimizin görevidir. Deredeki ekosistemi bozmamak, son derece önemlidir. Derede balıkların yanı sıra mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmalardan beslenen canlılar ve bu canlılardan beslenen balıklar var. Dolayısıyla derede zincirleme bir katliam var. Buna müsaade etmemiz mümkün değildir" dedi.

 

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