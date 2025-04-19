Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Caz bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik Tonguç, o davayı kazandı - Magazin haberleri

        Cazcı bateristin arabeskçi kızı davayı kazandı

        Caz bateristi Burhan Tonguç'un arabeskçi kızı Biricik (68), 36 yıl önce çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü izinsiz yeniden piyasaya süren müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davayı kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da bir müzik şirketi, 1970'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü. Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi.

        Caz bateristi Burhan Tonguç

        Mine Koşan, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu bazı önemli sanatçılarla çalışan, bir dönem Grup Metronom'da perküsyon çaldıktan sonra uzun soluklu arabesk kariyerini sürdüren ancak bir süre sonra gözden kaybolduğu için hakkında öldüğü iddiaları yayılan Biricik Tonguç, avukatı aracılığıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

        İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Biricik'in sesi, fotoğrafları ve albümde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığı belirlendi. Mahkeme, şirket sahibine 365 gün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

        "MADDİ VE MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIZ"

        Biricik Tonguç'un Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan avukatı Müslüm Kızıl, 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirterek, davanın tüm sanatçılar için önem taşıdığını kaydetti. Kızıl, "Sanatçıların geçmişlerinde icra ettikleri albümlerin yeniden piyasaya sürülmesi sanatçının iznine tabidir. Bu izin veya muvafakat olmaksızın başka firmalar tarafından devir veya temlik adı altında bir işlemle geçerlilik kazandırma imkanı yoktur. Bu kararın kesinleşmesine müteakip maddi ve manevi dava da açacağız ve bu ihlalden kaynaklı tüm yaptırımları uygulatacağız. Bu durumdaki tüm sanatçıların dava açma hakları vardır. Bu karar, geçmişin bu zincirinden kurtuluştur ve emsal niteliğindedir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Biricik Tonguç
        #Burhan Tonguç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Uluslararası suç örgütü 'Hells Angels' bağlantılı çete çökertildi!
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Kıdem tazminatı tavanı aşılabilir mi?
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Hastane bahçesinde Hatice'yi boğmuştu! Cani olayı anlattı!
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Trump'tan Covid-19 iddialarına ilişkin internet sitesi
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        Uzay yolculuğunun ardındaki gerçek
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası