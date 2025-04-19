İstanbul'da bir müzik şirketi, 1970'li yılların arabesk sanatçılarından Biricik'in izni olmadan, 1989 yılında çıkardığı 'Zalimler' isimli albümünü 5 yıl önce yeniden piyasaya sürdü. Merhum caz bateristi Burhan Tonguç'un kızı olan Biricik, 36 yıl önce albümünü çıkaran plak şirketinin kendi izni olmadan telif haklarını başka bir şirkete sattığını öğrendi.

Caz bateristi Burhan Tonguç

Mine Koşan, Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu bazı önemli sanatçılarla çalışan, bir dönem Grup Metronom'da perküsyon çaldıktan sonra uzun soluklu arabesk kariyerini sürdüren ancak bir süre sonra gözden kaybolduğu için hakkında öldüğü iddiaları yayılan Biricik Tonguç, avukatı aracılığıyla şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 1'inci Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Biricik'in sesi, fotoğrafları ve albümde yer alan eserlerinin izinsiz kullanıldığı belirlendi. Mahkeme, şirket sahibine 365 gün karşılığı olan 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Karar, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

"MADDİ VE MANEVİ DAVA DA AÇACAĞIZ"