Cebelitarık, Ermenistan deplasmanında tarih yazdı, gözyaşları tutulamadı!

UEFA Uluslar D Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden Ermenistan, Cebelitarık'ı konuk etti. Konuk ekip sahada sürpriz bir skora imza attı ve 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 2016'da UEFA tarafından kabul edilen Cebelitarık, tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında bir maç kazanmış oldu. Maçtan sonra Cebelitarıklı futbolcular gözyaşlarını tutamadı!