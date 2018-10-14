Cebelitarık, Ermenistan deplasmanında tarih yazdı, gözyaşları tutulamadı!
14.10.2018 - 12:36 | Güncelleme:
UEFA Uluslar D Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden Ermenistan, Cebelitarık'ı konuk etti. Konuk ekip sahada sürpriz bir skora imza attı ve 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 2016'da UEFA tarafından kabul edilen Cebelitarık, tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında bir maç kazanmış oldu. Maçtan sonra Cebelitarıklı futbolcular gözyaşlarını tutamadı!
1
1|20
UEFA Uluslar D Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden Ermenistan, Cebelitarık'ı konuk etti. Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı.
2
2|20
Mücadelede dakikalar 50'yi gösterdiğinde konuk ekip penaltı gösterdi. Cebelitarık'ta topun başına geçen Joseph Chipolina hata yapmadı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
3
3|20
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Cebelitarık sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve hem gruptaki hem de tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.
4
4|20
Bu sonucun ardından Ermenistan, 3 puanda kalırken Cebelitarık da 3 puana yükseldi.
5
5|20
UEFA tarafından 2016 yılında kabul edilen ve UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan Cebelitarık, daha önce çıktığı 22 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
6
6|20
Bu maçlarda rakip kalelere 5 gol gönderebilen Cebelitarık, kalesinde 107 gol görmüştü.
7
7|20
Daha önce hazırlık maçlarında iki galibiyeti bulunan Cebelitarık, Ermenistan galibiyetiyle tarihindeki ilk resmi 3 puanını elde etti. Cebelitarık daha önce hazırlık maçlarında iki galibiyet almıştı.
8
8|20
Haziran 2014'te Malta'yı 1-0 yenen Cebelitarık, Mart 2018'de de Letonya'yı 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
9
9|20
FIFA sıralamasında en düşük puana sahip takımlar arasında yer alan takım, Ermenistan maçıyla birlikte ilk puanını, ilk galibiyetini ve ilk gol yemediği maçı oynamış oldu.
10
10|20
İŞTE TARİH YAZAN KADRO
Sabah'ta yer alan habere göre tarih yazan kadro şöyle:
Kyle Goldwin - Gibraltar United (Cebelitarık Ligi)
11
11|20
Jack Sergeant - West Didsbury (İngiltere Amatör Ligi)
12
12|20
Roy Chipolina - Lincoln FC (Cebelitarık Ligi)
13
13|20
Joseph Chipolina - Lincoln FC (Cebelitarık Ligi)
14
14|20
Jayce Mascarenhas Olivero - Abingdon United (İngiltere Amatör Ligi)
15
15|20
Anthony Bardon - Lincoln FC (Cebelitarık Ligi)
16
16|20
Liam Walker - Europa FC (Cebelitarık Ligi)
17
17|20
Andrew Hernandez - Lincoln FC (Cebelitarık Ligi)
18
18|20
Alain Pons - Lincoln FC (Cebelitarık Ligi)
19
19|20
Jamie Coombes - West Didsbury (İngiltere Amatör Ligi)
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