Akılalmaz sözler...

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Olay, geçen yıl Mart ayında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, bir erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi.
İddiaya göre Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ın başına aralarında çıkan tartışma sırasında soba kapağı ile vurdu. Ardından da hurdacıyı, başını defalarca duvara çarparak öldürdü.
DHA'nın haberine göre, cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalandı, sevk edildiği mahkemece de tutuklandı.
CİNAYET SONRASI ARKADAŞINDAN TESELLİ İSTEMİŞ
Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İmam Alp´in yargılamasına devam edildi.
Duruşmaya, ölen Erdem Dalhan´ın eşi Serpil Dalhan ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Alp, ifadesinde hurdacının kendisine "Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?" dediğini ileri sürerek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Cinayet işlemişim. Pişmanlık duyuyorum. Zaten ne yapabilirim ki. Yani birilerinin gelip beni teselli etmesi gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımı aradım. Mustafa geldi, beş dakika durup gitti" dedi.
'EŞİME OLAY GÜNÜ PARA VERDİM'
3 çocuğuyla ortada kaldığını belirten ölen hurdacının eşi Serpil Dalhan (31),eşinin bir aile babası ve düzgün bir insan olduğunu, sanığın iddia ettiği bir karaktere sahip olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşim çok hurda alacağını söyleyip, benden bin 500 lira aldı. Sanığın üzerinde çıkan para eşimin üzerinden alınmıştır" diye konuştu.
ÜZERİNDEKİ PARALARDAN HURDACININ PARMAK İZLERİ ÇIKTI
Mahkeme başkanı, sanık Alp'in olaydan sonra üzerinden çıkan ve işyerinin kasasından aldığını ileri sürdüğü paralarla ilgili balistik incelemenin tamamlandığını bildirdi. İncelemede, 100´lük ve 200´lük banknotlarda ölen Erdem Dalhan´ın parmak izlerinin bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, sanığın cinayeti, 'yağma amaçlı' işlemiş olma ihtimali üzerine eksik evrakların toplanması için duruşmayı erteledi.
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