Çehov’un 'Martı'sı İş Sanat'ta

Ölümsüz eserlerden bölümlerin seslendirildiği İş Sanat Okuma Tiyatrosu, dünya klasikleriyle sezonu tamamlıyor. Bu ay Anton Çehov’un “Martı” oyunu ile başlayacak olan Okuma Tiyatrosu, William Shakespeare’in “Aşkın Emeği Boşuna” ve “Nasıl Hoşunuza Giderse” oyunlarından okunacak bölümlerle devam edecek.

Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı”, ortak noktaları sanat olan dört kişinin arasında geçen romantik ve sanatsal çatışmaların hikâyesini anlatıyor. Pelin Ermiş ve Uğur Karabulut tarafından seslendirilen eserin ilk gösterimi 5 Mayıs saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında gerçekleşecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda kasım ayından bu yana Lope de Vega, Molière, Pierre-Augustin Beaumarchais, Henrik Ibsen ve Gogol’un eserlerine de yer verildi. Okuma Tiyatrosu’nun tüm bölümleri yıl boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz erişime açık olacak.