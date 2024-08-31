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        Çekimlere hazır

        Sinehane ve Üs Yapım ortaklığı ile hazırlanan 'Akıldan Kalbe' sinema filmi, sevgi ve fedakârlığı anlatan sıra dışı hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosuyla çekimlere hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:37
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        Başrollerinde; Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar yer aldığı 'Akıldan Kalbe'nin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

        Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün’ün üstlendiği 'Akıldan Kalbe' filmi için ön hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayının ilk haftası sete çıkacak olan film, çok yakında beyazperde de izleyicisiyle buluşacak.

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        #Akıldan Kalbe
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