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        Haberler Gündem Güncel Çekmeköy'de istinat duvarı yıkıldı | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:45
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        Çekmeköy'de istinat duvarı yıkıldı
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        İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Çatalmeşe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı.

        Bahçeye doğru yıkılan duvarın moloz parçaları buradaki kameriye ve ağaçlara zarar verdi.

        Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

        Bina sakinlerinden Aynur Erdem, saat 04.00 civarında gürültü üzerine kalktıklarını ve istinat duvarının olduğu gibi aşağı indiğini, kameriyenin kırıldığını gördüklerini anlattı.

        Erdem, "Şimdiye kadar bir şey yoktu. Yağmurun fazla yağmasından dolayı istinat duvarı çöktü" dedi.

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