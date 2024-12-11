Çekmeköy'de istinat duvarı yıkıldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Çatalmeşe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı.

Bahçeye doğru yıkılan duvarın moloz parçaları buradaki kameriye ve ağaçlara zarar verdi.

Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Aynur Erdem, saat 04.00 civarında gürültü üzerine kalktıklarını ve istinat duvarının olduğu gibi aşağı indiğini, kameriyenin kırıldığını gördüklerini anlattı.