Haber Gaziantep’ten yayıldı…

Celal Doğan’ın CHP ve İYİ Partinin ortak adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddiası yer aldı.

Doğan’ın talep etmeleri halinde konuyu müzakere edeceği sözleri de beklentiyi artırdı.

Konunun ilgili taraflarını dün arayıp sordum…

CHP’nin Seçim İşleri Başkanı Seyit torun, ittifak müzakeresi gereği Gaziantep Büyükşehir’i İYİ Parti’ye bıraktıklarını anımsattı, “Bizim aday göstermemiz söz konusu olamaz…” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da aday ajandalarının içinde Celal Doğan adının bulunmadığını, böyle bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.

Nitekim Celal Doğan’ı da dün arayıp “Aday olacak mısınız?” diye sordum telefonda kahkaha atıp, “Yapıyorlar mı ki?” sorusuyla karşılık verdi…