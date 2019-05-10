Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, hayata dair aldığı dersi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı şu satırlarla anlattı:

"Başkalarına karşı yaptığım hatalardan dolayı, kırıp döktüğüm kişiler yerine kendimden özür dilemeyi öğreneli çok uzun bir zaman oldu. İnsan başkasını kendi gibi görürse, başkasına değil kendi kişiliğine hakaret ettiğini bilirse ve ektiği hakaretin bumerang gibi kendine geldiğini deneyimlerse yani ne ekersen onu biçersin sözüne muhatap olursa, konu derinden çözülüyor. Basit bir kişilik kargaşası; Kimlik meselesi. Ben ağır bedeller ödeyerek öğrendim; o yüzden yoğurdu üfleyerek yemek yerine süt ürününden uzak duruyorum. Anlayan öbürüne anlatsın."