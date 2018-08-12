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Ünlü filozof Ludwig Josef, "Sanat eksik olunca, ruh dermansız kalır" demiş. Toplum olarak bizim ruhumuz nasıl sizce?

İçinde yaşadığımız toplum ve dünyanın farklı yerlerindeki insanlar 90'ları arıyor. İnsanların yalan söyleyecek hali yok. Bu durum hem ülkemizde hem de dünyada insanların ruhlarını doyuramamaktan kaynaklanıyor. Tüketim ideolojisinde yaşadığımız için kimse ruhunu doyuramıyor ve mutlu değil. Özellikle sosyal medyada birisi seni desteklemezse, mutsuz oluyorsun. Hayatlarımız sosyal medyadaki bir kare fotoğraf ile yargılanmamalı.

Toplumun büyük bir bölümü trendlerin peşinden koşuyor. Bu da yorucu olsa gerek?

Kimse kendi gibi olamadığı, toplumsal trendler oluştuğu için ve bunlar bizim gerçekliğimizi yansıtmadığı için bomboş kaldık. Her yerimizi besliyoruz ama ruhumuzu beslemiyoruz. Sezen Aksu'nın “Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin” diye uzayan şarkısı niçin tuttu? Çünkü bir gerçekliği yansıtıyor. Ruh, dermansız kalırsa öfkelenir. Şu an ruhumuz, sanatın yetersizliğinden 90'ları arıyor.

Bu yüzyılın en büyük sorunu nedir?

Kansere çözüm bulunduktan sonra 21. yüzyılın hastalığı egoizm ve kibir olacak.