Lisede arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısında verdiği pozu yayınlayan ünlü şarkıcı, fotoğrafına "Selam olsun Pendik Lisesi'ne... Bu fotoğraf 1983 ya da 1984 yılına ait olmalı. En çirkin olan benim, kolayca tanıyabilirsiniz. Soldan sağa en arkada Murat Özen, alt soldan sağa Uzay, Nadide Kocaeli, Tülay, Alt Müjdat, Gökçen Hacıbekir, Kemal Koç, en alt merdiven Murat Uçar." notunu düştü.

Çelik Erişçi'nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.