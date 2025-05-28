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        Haberler Magazin Çelik Erişçi, meslektaşlarının iddia edilen bayram ücretlerini alaya aldı - Magazin haberleri

        Çelik Erişçi, meslektaşlarının iddia edilen bayram ücretlerini alaya aldı

        Çelik Erişçi, bayramda sahne alacak şarkıcıların alacakları iddia edilen sahne ücretlerini alaya aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:29
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        'Bayram ücretleri'ni alaya aldı
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        Bayramlarda sahneye çıkacak şarkıcıların alacakları ücretlerin ne kadar olduğu iddiası bir bayram geleneği haline dönüştü.

        Her bayram öncesi şarkıcıların kaşeleri üzerine çeşitli iddialar ortaya atılır. Örneğin önümüzdeki Kurban Bayramı'nda hangi şarkıcının ne kadar kazanacağı şöyle açıklandı; Gülşen 10 milyon TL, Tarkan 1 milyon Dolar (yaklaşık 38,9 milyon TL), Hadise 5 milyon TL, Özcan Deniz 6.2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL.

        Bazı şarkıcılar, konuyla ilgili olarak; "İddia edilen rakamlarla gerçek rakamlar arasında dağlar kadar fark var" türünde açıklamada bulunur.

        Tarkan
        Tarkan

        Yukarıdaki kaşelerle ilgili olarak şarkıcılardan henüz bir açıklama gelmedi gelmesine ama Çelik Erişçi, iddiaları bir hayli alaya aldı.

        Çelik
        Çelik
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        "BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEY KALDI MI?"

        Para sayarken çekilen görüntülerini yayımlayan Çelik Erişçi; "Bayramda 500 bin dolarlık sahne anlaşması yaptık. Oh be çatır çatır yiyelim şunları... 'Parayla imanın kimde olduğu bilinmez' demiş atalarımız ama ne hikmetse bizim arkadaşların sahne ücretlerini bütün ülke biliyor. Eee imanın kimde olduğunu da biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey kaldı mı sahi? Yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce para saymak ruhu rahatlatıyor ve huzur veriyormuş, uykuya dalmayı kolaylaştırıyormuş. Ben de sizin için güzel rüyalara vesile olayım dedim" ifadelerini kullandı.

        "ŞİŞİRME SAHNE FİYATLARINDAN GINA GELDİ"

        Çelik Erişçi'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan türkücü Hatice de "Şişirme sahne fiyatlarından artık gına geldi ama bunu sen ben biliyoruz, halk neyi görürse ona inanıyor maalesef... Video süper canım" yorumunu yaptı.

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        #Çelik Erişçi
        #tarkan
        #hadise
        #gülşen
        #özcan deniz
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