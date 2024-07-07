Cem Adrian'a Van konserinde çirkin saldırı
Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne su şişesi fırlatıldı. Konser sonrası konuyla ilgili açıklama yapan 43 yaşındaki şarkıcı, "Bir iki dikenden dolayı bahçeye küsülmez ki... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü" ifadelerini kullandı
Cem Adrian, Van'da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı.
Adrian'ın sahne aldığı Atatürk Kültür Parkı'ndaki konsere binlerde vatandaş katıldı. Bir önceki akşam sahne alan Bengü’nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. Fakat konserde beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
YÜZÜNE PET ŞİŞESİ FIRLATILDI
Şarkılarını seslendiren Cem Adrian’a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, yine de konserine devam etti.
Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian; "Elimdeki gülü, az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedi.
"BİR İKİ DİKENDEN SEBEP BAHÇEYE KÜSÜLMEZ"
Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian; "Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü... Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.
BENGÜ'YE DE PET ŞİŞELİ PROTESTO
Öte yandan önceki gün de aynı yerde sahne alan Bengü, konserini; "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek sonlandırmıştı.
Bengü'nün konser alanını terk etmesinin ardından bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlatarak ünlü şarkıcıyı protesto etmişti.