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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim

Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Doğum gününde çocukluk yıllarını yad eden Davran, "Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim ve babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor" dedi

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  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini adeta nostajlik bir yolculuğa çıkardı.
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    59'uncu yaşını nostaljik bir fotoğrafla kutlayan Cem Davran, çocukluk fotoğrafını "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notuyla yayınladı. 
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Ümit Erdim
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Ümit Erdim
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Engin Altan Düzyatan
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Engin Altan Düzyatan
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Nez
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Nez
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Teoman
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Teoman
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Alişan
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Alişan
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç
  • Cem Davran: 59 yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim - Magazin haberleri

    Murat Dalkılıç

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