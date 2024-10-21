Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Davran: Kötülük bu kadar yaygın olmamıştı - Magazin haberleri

        Cem Davran: Kötülük bu kadar yaygın olmamıştı

        Cem Davran, son yaşanan olaylara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkisini gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kötülük bu kadar yaygın olmamıştı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Narin Güran ve Sıla bebek gibi üzücü kayıpların yanı sıra, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne neden olan, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik tepkiler giderek artıyor.

        Bu trajik gelişmelere Cem Davran da sessiz kalmadı. Davran, sosyal medya hesabından yaşı üzerinden olaylara karşı tepkisini dile getirdi.

        REKLAM

        Cem Davran; "Yaşım oldu altmış, kötülüğün bu kadar yaygın, bu kadar güçlü ve bu kadar koruma altında olduğu bir dönem hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: X, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cem Davran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!