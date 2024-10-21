Cem Davran: Kötülük bu kadar yaygın olmamıştı

Son dönemde, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Narin Güran ve Sıla bebek gibi üzücü kayıpların yanı sıra, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne neden olan, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik tepkiler giderek artıyor.

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Cem Davran; "Yaşım oldu altmış, kötülüğün bu kadar yaygın, bu kadar güçlü ve bu kadar koruma altında olduğu bir dönem hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.