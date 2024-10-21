Cem Davran: Kötülük bu kadar yaygın olmamıştı
Cem Davran, son yaşanan olaylara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkisini gösterdi
Son dönemde, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Narin Güran ve Sıla bebek gibi üzücü kayıpların yanı sıra, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 10 bebeğin ölümüne neden olan, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik tepkiler giderek artıyor.
Bu trajik gelişmelere Cem Davran da sessiz kalmadı. Davran, sosyal medya hesabından yaşı üzerinden olaylara karşı tepkisini dile getirdi.
Cem Davran; "Yaşım oldu altmış, kötülüğün bu kadar yaygın, bu kadar güçlü ve bu kadar koruma altında olduğu bir dönem hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: X, Instagram