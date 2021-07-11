Cem Davran: Sahneye adım attığımda ağlayacağım

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı oyuncuları ve konusu

"Sahneye adım attığımda ağlayacağım" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Cem Davran, geçtiğimiz gün eşi Hilal Hanım ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Eşi ile alışveriş turuna çıkan Davran, mağazaları dolaştıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rol aldığı bir dizi hakkında konuşan 57 yaşındaki oyuncu, "Sanırım artık setteki en yaşlı kişi benim, gerisi çok genç... Alttan çok başarılı bir jenerasyon geliyor." dedi.

"TİYATRO BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Öte yandan tiyatroya her fırsatta vakit ayırdığını belirten Cem Davran, "Hem eski hem de yeni oyunları oynayacağız... Tiyatro bizim vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayından itibaren tiyatro sahnelerinde olacağını söyleyen Davran, "Bu kadar uzun zaman sonra sahne alacağım, sanırım ilk adımda ağlayacağım." dedi.