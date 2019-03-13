Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında rol gereği çukura atladığı sahnede ayağı kırılan, geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, ünlü yönetmene dava açacağını açıklamıştı.
Özer'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Sinan Çetin de, " Ben çok kırıldım, Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.
Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar. Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi.
Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi, ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
İkili aralarındaki sorunları çözdü. Özer, Sinan Çetin'le barıştıklarını sosyal medya hesabından duyurdu..
"Bilindiği üzere; 12.10.2018 tarihinde, Afyonkarahisar’da, “İstasyon” filmi çekimleri esnasında düşerek yaralanmam ile sonuçlanan kaza sonrası özel bir hastanede, ayak kırıkları nedeniyle olduğum ameliyat ve yapılan tedavi masrafları (24.10.2018 tarihli fatura kapsamında) toplam 40.000TL’lik tutar tarafımdan hastaneye ödenmiştir.
Bilindiği üzere; ayak kırıkları sebebiyle harcanan ameliyat ve tedavi masraflarının Plato Filmcilik, Reklamcılık, Yayıncılık ve Yapımcılık Hizmetleri A.Ş.’den tahsili için icra yoluna başvurmuş idim.
Her ne kadar şirket avukatları tarafından takibe itiraz edilmişse de, aramızda takip sonrası yapılan mutabakata istinaden bu tutarın tamamının tarafıma ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Ayrıca, Sinan Çetin tarafından sözleşmenin feshedildiği ve benim filmden çıkarıldığım basın yolu ile beyan edilmişse de bu beyanın 'geçerli ve resmi beyan' olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır.
Filmin devam etmesi halinde yapımcı tarafından setteki gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin sağlanması koşuluyla çekimlere katılacağım ve filmin bu şekilde tamamlanacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmış bulunmaktayız.
Sinan Çetin’le aramızdaki hukuki uyuşmazlığın sulh ile sonuçlandığını bildirir, yaşanan süreçte, bu konuda gösterdiğiniz yakın hassasiyete ve takibinize içtenlikle teşekkür eder, bu konunun sulh ile sonuçlandığını da merak edenler için kamuoyuna duyurmanızı rica ederim. Şimdiden Teşekkürler,
Cem Özer"
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