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Özer'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Sinan Çetin de, " Ben çok kırıldım, Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.