Cem Yılmaz, Son Umut filminde beraber rol aldığı Crowe için "Sevgili abimiz Russell Crowe'a en iyi dileklerinizi gönderiyoruz...Ona ve ailesine çok geçmiş olsun diyoruz. Bir yangın hadisesi olmuş ve herkes güvendeymiş...Moral, destek vermek isteyen sevenlerine duyurmak istedim" mesajı paylaştı.

Crowe, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Ben Avustralya'da değilim. Ailem arkadaşlarım tarafından kurtarıldı ve güvende" diyerek haberi duyurdu. Ünlü oyuncu yangından etkilenen vadide bulunan herkese de iyi dileklerini gönderdi.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 12, 2019