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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, metrodan indikten sonra para çekmek için bankamatik önünde sırada bekleyen Ahu Yağtu, muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Objektiflere kahkaha atarak karşılık veren Yağtu, "Burada da mı buldunuz ya?" diyerek güldü.