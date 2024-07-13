Cem Yılmaz, 'Samatya' adlı teknesini 55 milyon liraya sattı. Yılmaz, teknesini neden sattığını; "Evet, artık tekne sahibi değilim. Çünkü denize ayıracak vaktim yok. O nedenle teknemden kurtuldum diyebilirim. Teknesi olan arkadaşım da yok. Dolayısıyla benim hayatım, şu anda daha güzel" şeklinde açıkladı.

Yılmaz, 2017'de 9 milyon liraya satın aldığı teknesinden dolar kuru üzerinden 30 milyon lira zarar etti.