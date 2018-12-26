1 kişi hakkında kırmızı bülten talebi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Engin Gölve, Şenol Şahin ve Rıza Keten katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Mithat Yılmaz, Rıza Keten ve Selahattin Keten’in, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın tasarlayarak öldürülmesine azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan Şenol Şahin’in de tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Sanıklardan Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Engin Gölve’nin de tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmekten 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. 3 sanığın beraatına karar verilmesini de talep eden savcı, sanıklardan Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten de çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mithat Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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