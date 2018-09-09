Cemiyet ve sosyete dünyasının önemli isimleri önceki gün Fransa’nın Paris şehrinde yer alan Versay Sarayı’nda Yağız Sözmen ile Yasemin Sengir’in düğünü için bir araya geldi.

Paris Türk Konsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreninin ardından Türkiye’den gelen davetlilere Müze Rodin’de akşam yemeği ikram edildi. Dün akşam ise Türkiye’den davetli 300 kişinin katılımıyla bir düğün töreni yapıldı.

Sabancı ailesi de düğüne katıldı

ÜÇ GÜNE ÜÇ GELİNLİK

Çift, düğünden önceki gün misafirler için Rodin Müzesi'nde ''Hoş Geldiniz'' yemeği düzenledi. Üç gün süren düğün için gelin Yasemin Sengir, üç ayrı gelinlikle misafirlerin karşısına çıktı ve ayrıca Türkiye'den de 10 ayrı fotoğrafçı getirildi.

YAĞIZ SÖZMEN KİMDİR?

İş adamı Ali Sözmen'in oğlu Yağız Sözmen, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli üst düzey yöneticilik tecrübeleri bulunan Ali Sözmen, otelcilik sektörü için endüstriyel mutfak ve çamaşırhane çözümleri konusunda öncü firma olan MAKPA'yı 1982 yılında kurdu. İki dönem TUSID (Turkish Kitchen and Laundry Manufacturers Association) başkanlığı yaptı ve halen bu derneğin Yönetim Kurulu Danışman üyesi. Geçmişte EFEDA (European Food Services Association) başkanlığı yaptı ve kendisine NAFEM (North American Association Of Food Equipment Manufacturers) tarafından Doktora ünvanı verildi.

FATİH ALTAYLI YAZDI...

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