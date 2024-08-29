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        Haberler Magazin Cemre Kemer'den 'Hepsi' açıklaması: Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar - Magazin haberleri

        Cemre Kemer'den 'Hepsi' açıklaması: Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar

        Cemre Kemer, dağılan 'Hepsi' grubunun son zamanlarda yeniden gündem olmasıyla ve artık görüşmediği eski grup arkadaşı Gülçin Ergül ile ilgili konuştu; "Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar. En asi duran bendim ondan mıdır bilmiyorum? Güzel belgesel yapacaktık, Gülçin tarafı istemedi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:34
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemre Kemer, Etiler'de kızı Karla ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

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        Nisan ayında oğlu Kerem'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Cemre Kemer; "Bu ara 7/24 çocuk bakıyorum. Onun dışında bir şey yaptığım yok" dedi.

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        "KABAK BANA PATLIYOR"

        Öte yandan bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski solisti olan Cemre Kemer, grubun son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle ilgili ise "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. İnsanlar artık biz köpürtüyoruz zannediyor. Halbuki bir tanesinin single zamanı nedense bu olay patlak veriyor. Aramızdan biri dayanamayıp cevap veriyor. Sonra olay kendi kendine köpürüyor. Ben sonradan görüyorum ama kabak bana patlıyor. Bir şey söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

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        "BELGESEL YAPACAKTIK, GÜLÇİN TARAFI İSTEMEDİ"

        Ayrıca yıllar önce dağılan 'Hepsi' grubu için "Beni aralarındaki en kötü kız görüyorlar" diyen Cemre Kemer; "Her şey bundan çıkmıştır gibi ama aslında ben o sırada gecem gündüzüm karışmış aslında... En asi duran bendim ondan mıdır bilmiyorum? Güzel belgesel yapacaktık, Gülçin tarafı istemedi. Onu yapmak istiyordum, sevenlerimize güzel anı olurdu. Herkes yolunda başarılı olsun" ifadelerini kullandı.

        #Cemre Kemer
        #hepsi
        #gülçin ergül
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